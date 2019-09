RotelloRun 15K, paese in fermento per la gara del 6 ottobre

Prosegue l’organizzazione della prima edizione della gara podistica “RotelloRun 15K” che si terrà nel piccolo comune molisano domenica 6 ottobre.

Erano presenti alla riunione organizzativa il direttivo dell’Asd Il Valore, i massimi rappresentanti dell’amministrazione comunale, il presidente onorario dell’Avis di Santa Croce di Magliano “Dr. Angelo Tatta”, il runner locale Eduardo Palmieri e Barbara Calenda, tutti vistosamente emozionati, ma determinati e guidati dalla voglia di riscatto per il proprio territorio.

“Dopo gli eventi tragici del sisma del 2002 – si legge in una nota degli organizzatori -, si è assistito, come in altre parti d’Italia, ad un crescente spopolamento del territorio. Sfiduciati e in cerca di una propria realizzazione, sempre più persone sono costrette a lasciare il proprio luogo di origine. Ma per chi resta, fra mille difficoltà, emerge una forza che, sotto il segno dello sport, riesce a riunire tutti. È quello che sta accadendo nel piccolo comune di Rotello.

L’Asd Il Valore (affiliata Asi – Associazioni Sportive Sociali Italiane), affiancata e sostenuta dalla struttura nazionale Asi Atletica Leggera, ha deciso di organizzare una gara podistica, che cercherà di unire tutto il territorio limitrofo. Ma la vera sfida è iniziata nel dicembre 2018 quando la società sportiva ha aderito al prestigioso Circuito CorrilAbruzzo, sfidando le difficoltà legate al territorio (inteso come distanza chilometrica) e facendo conoscere il piccolo centro oltre i confini della Regione.

L’Asd Il Valore ha potuto contare fin da subito sull’amministrazione comunale, sia precedente che attuale, riscontrando approvazione ed entusiasmo. Immediato anche il sostegno da parte dell’Avis di Santa Croce di Magliano nella persona del suo presidente Flaviano Alfieri che, oltre al patrocinio, ha confermato la sua totale disponibilità.

Il percorso è stato perfezionato grazie alla collaborazione del runner locale Eduardo Palmieri con il direttivo e gli atleti dell’Asd Atletica Solidale, prima dell’approvazione di Asi Nazionale (struttura tecnica Atletica Leggera)”.

La Presidente dell’asd Il Valore Cinzia Vizzarri dichiara: “Molto è stato fatto, ancora tantissimo c’è da fare. Ma nonostante ciò, siamo certi che sarà un successo perché quando una comunità decide di stringersi e di mostrare quanto di più bello abbiamo, perché Rotello ha tanti aspetti positivi, dalla bellezza del territorio, alla storia e alle tradizioni fortemente vive nei suoi abitanti, non potrà che essere un grande giorno di festa all’insegna dello sport”.