Ripartono le attività dell’Airino: “Da 35 anni insegniamo l’amore per il basket”

Tutto pronto per il 35° anno di attività del settore giovanile dell’Airino Basket Termoli. La società di pallacanestro più antica della città riprende l’attività con i suoi ragazzi per una nuova stagione da affrontare con entusiasmo e passione. Anche quest’anno l’Airino parteciperà a tutti i tornei di categoria giovanile con il suo numeroso gruppo di tesserati. Per la stagione che parte sono stati superati i problemi di disponibilità di campi di allenamento, affrontati lo scorso anno, grazie alla decisione dell’Amministrazione Comunale di riconsegnare il PalAirino anche all’attività della pallacanestro.

Così saranno ben tre le palestre dove durante la settima la società gialloblù potrà far allenare i suoi ragazzi: il PalaSabetta, il PalArino e la palestra di Difesa Grande.

Le parole di Salvatore Coppola (responsabile settore giovanile): “La nostra è tutta un’altra storia, da 35 anni scendiamo in campo con i ragazzi per amore dello sport.

Riprendiamo l’attività con la stessa passione ed entusiasmo di sempre. Scendere sul parquet insieme ai ragazzi che amano la palla a spicchi e anno dopo anno da bambini si trasformano prima in ragazzini e poi in giovani uomini resta una delle cose più belle della vita.

L’Airino ha segnato, spero in positivo, la vita di tanti ragazzi della nostra città in questi decenni. Ragazzi che hanno trovato un luogo di aggregazione, degli amici, un ambiente che non solo ha insegnato loro a giocare a basket, ma ha spero, trasmesso valori importanti: stare insieme, rispettare il gruppo, impegnarsi per migliorare, rispettare le regole”.

Per informazioni e iscrizioni

MiniBasket – chiama 328 776 9771

Settore giovanile maschile – chiama 339 277 2460

Settore giovanile femminile – chiama 347 941 9760