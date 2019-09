Riparte la caccia, ma in Abruzzo arriva lo stop dal Tar: “Violata la legge”

Caccia bloccata in Abruzzo, mentre in Molise si spara come da calendario venatorio. Protestano invece i cacciatori della regione limitrofa che in seguito al pronunciamento del Tar Abruzzo con il quale si sospende l’efficacia della Delibera di Giunta 487 del 14 agosto 2019 con cui e stato approvato il calendario venatorio regionale Abruzzo per la stagione venatoria 2019/2020.

Il Consigliere Nazionale del Direttivo CST cacciatori d’Italia Nicola Molino, nonché responsabile regionale Abruzzo Caccia sviluppo e Territorio, intende puntualizzare alcuni aspetti: “La caccia è regolamentata da una legge nazionale dello Stato, legge 157/1992 su tutto il territorio nazionale, quindi stiamo parlando di un qualcosa di legale, ammesso dalla legge, per poter cacciare nel rispetto della legge, il cacciatore deve pagare una concessione governativa di 173,16 euro. Inoltre, deve versare una tassa alla regione di appartenenza, in questo caso la Regione Abruzzo di 66 euro. Il cacciatore deve pagare anche l’ambito territoriale di caccia dal costo di 60 euro, e deve aver per legge una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi quindi con un costo totale di tasse da pagare di 360 euro per cacciatore”.

Insomma un diritto che viene bloccato per un ricorso che ha trovato la sospensiva del Tar. “Il tutto viene meno, solo perché tre giorni prima della pre apertura della caccia – prosegue Molino – una associazione che non condivide la caccia presenta un ricorso al Tar”.

Secondo il responsabile abruzzese, “pur rispettando le decisioni della Magistratura senza discutere, non si riesce a capire se autorizzati da una legge si blocca l’attività venatoria, recando un danno ai numerosi cacciatori che hanno pagato le varie concessioni, dopo aver visionato un calendario approvato.

I giorni di pre apertura 1 e 2 erano riferite solo a quattro specie, fra cui tortora, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia e per giunta queste ultime specie, ad esclusione della tortora sono animali nocivi in quanto sono predatori di nidiate di piccoli volatili”.

La richiesta è semplice: “cortesemente e velocemente alla Regione Abruzzo chiediamo un intervento riparatorio a tale inconveniente, in quanto siamo l’unica regione d’Italia per non aver esercitato un nostro diritto costituzionale previsto dalla Legge 157/1992”.