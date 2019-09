È la buona notizia che arriva in concomitanza delle mobilitazioni per l’emergenza climatica e a difesa dell’ambiente: Campobasso sarà premiata per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi metallici.

Il riconoscimento sarà consegnato giovedì 3 ottobre, alle 11, alla presenza dell’assessore comunale all’Ambiente Simone Cretella, di Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione e relazione esterne del Consorzio Ricrea, e di Gianfranco Spensieri, presidente della Sea, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti urbani.

In quell’occasione saranno nella città capoluogo gli Aludays e Capitan Acciaio che aiuteranno i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi metallici.

Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, lattine, vaschette, tubetti, tappi e chiusure: sono tutti imballaggi in acciaio o alluminio, metalli che si riciclano al 100% e all’infinito. Riconoscere questi rifiuti e gettarli nel bidone giusto è il primo passo che permette agli imballaggi di essere correttamente raccolti e rinascere a nuova vita.

Proprio per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi metallici, arrivano a Campobasso gli ALUDAYS e Capitan Acciaio. Le due iniziative sono realizzate con il patrocinio del Comune di Campobasso e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e promosse dai due consorzi del sistema CONAI che si occupano di avviare al riciclo questi materiali: CIAL, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Alluminio, e RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

I due eventi sono in programma nel capoluogo da giovedì 3 a sabato 5 ottobre. Durante le tre giornate, gli inviati di CIAL invaderanno le strade della città con le “Riciclette”, biciclette realizzate in alluminio riciclato e forniranno informazioni sulla raccolta differenziata dell’alluminio in città. Invece, per sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza di differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio, scende in campo il supereroe Capitan Acciaio, che intervisterà i campobassani in merito alle loro conoscenze sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio.

In Piazza Vittorio Emanuele II, allo stand ALUDAYS allestito da CIAL, i cittadini saranno messi alla prova in merito alle loro abilità da “buoni ricicloni” con alcuni giochi e momenti di coinvolgimento e premiati con simpatici gadget realizzati in alluminio riciclato; mentre presso lo stand RICREA saranno proposti giochi e quiz sulla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, dove bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio giocattolo attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio.

In attesa dell’evento, a partire dal 30 settembre, i residenti maggiorenni nella regione Molise potranno prendere parte al concorso web #NONSOLOLATTINE. Per partecipare basta collegarsi al sito e rispondere alle domande a scelta multipla sulla raccolta differenziata degli imballaggi metallici. Il gioco termina il 6 ottobre e mette in palio premi simbolo della sostenibilità ambientale: lampade di design realizzate in acciaio riciclato oppure delle “Riciclette”.

Nell’ultimo anno in Italia è stato avviato a riciclo l’80,2% degli imballaggi in alluminio e il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi sul mercato: dati da record, che confermano il nostro Paese un’eccellenza a livello europeo.

La tappa degli ALUDAYS e del tour di Capitan Acciaio in Molise rappresenta ulteriormente un’occasione per migliorare ancora i risultati raggiunti, stimolando l’attenzione di adulti e bambini sull’importanza della raccolta differenziata.

Il Sindaco di Campobasso rende noto che dalle 7 di domani 1 ottobre e fino al termine dei lavori di allestimento del mini villaggio, vigerà il divieto di sosta in P.zza V. Emanuele, fronte Palazzo di Città, nel tratto che va dagli attraversamenti pedonali posti di fronte l’ingresso del Palazzo di Città a incrocio Via Nobile, Via Regina Elena.