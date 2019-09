Raccolta rifiuti, cambia il calendario per le attività commerciali: tutte le date per il conferimento

Lo scorso lunedì 16 settembre è entrato in vigore il calendario invernale relativo alla raccolta rifiuti che interessa le attività commerciali di Termoli. La Rieco Sud Scarl, l’azienda che si occupa del servizio di raccolta differenziata in città, ha ricordato le date ed il tipo di conferimento rifiuti da esporre in base alle giornate:

Lunedì : organico, plastica e metallo, cartone

: organico, plastica e metallo, cartone Martedì : organico, vetro, carta e cartone

: organico, vetro, carta e cartone Mercoledì : organico, plastica e metallo, vetro, cartone

: organico, plastica e metallo, vetro, cartone Giovedì : organico, plastica e metallo, secco residuo, cartone

: organico, plastica e metallo, secco residuo, cartone Venerdì : organico, plastica e metallo, cartone

: organico, plastica e metallo, cartone Sabato : organico, vetro, cartone

: organico, vetro, cartone Domenica: organico (solo presso i ristoranti del centro cittadino)

Accanto al calendario, l’azienda ricorda anche la prassi di esposizione: “Nel rispetto del decoro urbano e al fine di evitare spiacevoli episodi di abbandono illecito di rifiuti da parte di estranei, i contenitori vanno esposti sul suolo pubblico la sera precedente il giorno del ritiro e riportati all’interno subito dopo la raccolta (i cartoni vanno esposti dal lunedì al sabato dalle ore 12 alle ore 13). Eventuali conferimenti non conformi (per tipologia di rifiuto e giorno di conferimento) non potranno essere raccolti dagli operatori con grave disagio per il territorio”.

Chi avesse smarrito il calendario delle utenze non domestiche, o non lo avesse ancora, potrà ritirarlo presso l’ecosportello comunale in Largo delle Foibe (ex Ufficio Anagrafe, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18), scaricarlo dal sito www.differenziatermoli.it o consultarlo sull’app gratuita Junker.