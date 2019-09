Quasi negli stessi minuti in cui avveniva la rapina in via America, a danno di un negozio di parrucchiere, un tentativo di furto è avvenuto al centro commerciale ‘Lo Scrigno’ che si trova a poche centinaia di metri di distanza.

É successo nel primo pomeriggio di oggi, 14 settembre, a Termoli. Un uomo di nazionalità straniera, a quanto pare non nuovo a episodi di questo tipo, ha tentato di rubare circa 15 bottiglie bottiglie di alcolici dal supermercato Conad che si trova all’interno del centro commerciale in via Martiri della Resistenza. Tentativo subito bloccato dal vigilantes di turno.

L’uomo ha provato a scappare e, nella fuga, ha forzato la porta ad apertura automatica (dell’ingresso Nord della struttura) rompendola. L’uomo sarebbe stato fermato dall’intervento sul posto di polizia e carabinieri.