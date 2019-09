Hanno mantenuto la promessa. Brent e Lisbeth Alley sono tornati a Montenero e hanno portato con loro i cugini, provenienti da Nuova Zelanda e Australia. Con loro anche Amy, 83 anni, mamma di Lisbeth e figlia di Harvey Ling, l’australiano che dopo la seconda guerra mondiale ospitò nella sua fattoria in Tasmania il montenerese Croce Travaglini, deportato durante il conflitto all’altro capo del mondo.

Due anni fa il Comune di Montenero aveva accolto la proposta dell’ex vice presidente della Provincia di Campobasso ed ex consigliere comunale del paese, Giuseppe Chiappini, di intitolare ad Harvey Ling una strada. La cerimonia, datata 23 novembre 2017, si era svolta alla presenza della nipote Lisbeth e di suo marito Brent.

Ieri, sabato 28 settembre, una nuova cerimonia in sala consiliare, alla presenza degli assessori Simona Contucci e Massimo Di Stefano per il Comune di Montenero di Bisaccia e della famiglia Ling allargata, compresa Amy, ancora perfettamente in salute e capace a 83 anni di affrontare un viaggio in aereo lungo 30 ore per poter abbracciare e ringraziare personalmente i familiari di Croce Travaglini.

“È una bellissima storia di unione fra le persone” ha commentato la vice sindaco Simona Contucci davanti a oltre una dozzina di persone arrivate da Auckland (Nuova Zelanda), Melbourne, Hobart e Alice Springs (Asutralia).

Alla ‘delegazione’ arrivata dall’Oceania, 14 persone in tutto ed età molto variegate, il Comune ha donato due libri, uno fotografico e l’altro storico, su Montenero e il Molise, e un cofanetto di dvd sulla storia, i borghi e le particolarità della nostra regione.

Amy Ling ha ringraziato il Comune per aver voluto dedicare una strada al papà, ricordando Croce Travaglini. “Era un gran lavoratore, ci aiutò così tanto nella fattoria”. Quindi ha donato al Comune una particolare targa in legno, un legno che viene prodotto proprio in Tasmania, con una speciale indicazione del punto dove si trova la fattoria nella quale Croce Travaglini visse e lavorò, ritrovando la libertà, prima di poter fare ritorno in Italia.

Emozionati e contenti i parenti che per la prima volta hanno raggiunto il Molise tenendo fede alla promessa di Lisbeth. “Davvero bello essere qui. I paesaggi sono fantastici, c’è il mare e sarebbe bello andare a fare una nuotata. Ma non troppo distante c’è anche la montagna, sembra davvero come in Tasmania” hanno commentato.

A loro è stata riservata da Giuseppe Chiappini la solita calorosa accoglienza, fra visite ai luoghi caratteristici della zona e ricche soste a tavola nei locali monteneresi. “L’anno prossimo torniamo di nuovo” hanno assicurato Brent e Lisbeth. Montenero è ormai la loro seconda casa.