Previsioni del tempo con instabilità e calo termico. Le piogge e i temporali colpiranno a più riprese gran parte del territorio italiano.

Elaborazione a cura di www.meteoinmolise.com

PREVISIONI METEO WEEKEND, Analisi – Il tempo di questo primo weekend interamente settembrino vede la progressiva discesa di correnti più fresche dal nord Europa sui mari italiani. Tali movimenti causeranno la formazione di sistemi perturbati accompagnati da precipitazioni temporalesche anche intense che a più riprese riusciranno a interessare un po’ tutte le regioni italiane. Queste perturbazioni saranno sospinte da correnti sempre più fresche che decreteranno la fine della stabilità estiva sul Bel Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO in Italia – Al Nord il tempo sarà instabile con piogge e temporali sparsi più frequenti ed intensi su Piemonte ed Emilia Romagna. Entro sera attenuazione dei fenomeni al Nordovest. Al Centro nella prima parte del giorno piogge e temporali diffusi soprattutto su appennino e versante adriatico in successiva attenuazione. Più asciutto il tempo sul versante tirrenico. Al Sud instabilità in rapido aumento sulle regioni tirreniche con piogge in estensione a quelle adriatiche ed in sconfinamento all’alta Puglia. Anche qui attenuazione serale dei fenomeni. Pochi fenomeni in Sicilia, asciutto sullo Ionio.

Previsioni del tempo nel fine settimana in Molise

Meteo venerdì: dalla seconda parte della mattina rovesci sparsi più frequenti sul settore frentano e parte delle coste. Più asciutto sulla provincia di Isernia. Dal tardo pomeriggio miglioramento generalizzato su tutta la regione. Temperature in leggera diminuzione e comunque non oltre i 25 gradi. Venti deboli di direzione variabile. Mari calmi

Meteo sabato: mattinata parzialmente nuvolosa sul territorio regionale. Dal pomeriggio peggioramento con piogge e qualche temporale che si concentreranno sul settore frentano, Campobassano e Alto Molise. Miglioramento serale. Temperature stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari calmi.

Meteo domenica: giornata parzialmente nuvolosa. Addensamenti più compatti sui versanti occidentali segnatamente Matese dove non mancherà qualche breve precipitazione. Più soleggiato su Basso Molise e fascia costiera ma anche qui non mancheranno nuvole passeggere. In serata permane tale situazione. Ventilazione che si dispone da libeccio. Temperature stazionarie.