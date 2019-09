Polizia in festa per San Michele: 70 anni fa la proclamazione

La chiesa dei Santi Bartolomeo e Paolo di Campobasso ha ospitato le celebrazioni della Polizia che ha commemorato il proprio santo patrono, san Michele arcangelo.

La liturgia è stata officiata dal vescovo di Termoli Gianfranco De Luca, alla presenza del prefetto di Campobasso Maria Guia Federico e del questore Mario Antonino Caggegi e delle massime autorità civili e militari.

“Quest’anno la ricorrenza – riferiscono dalla Questura – assume un particolare valore trattandosi del 70° anniversario dalla proclamazione, il 29 settembre del 1949, da parte del Papa Pio XII, del Santo a Patrono e Protettore della Polizia di Stato per la lotta che combatte quotidianamente al servizio dei cittadini”.

In occasione della particolare rilevanza che quest’anno riveste l’evento e considerata la grande devozione che in Molise è riservata a San Michele, al quale sono dedicate numerose chiese del territorio dell’intera Regione, hanno preso parte alla cerimonia anche i sindaci e i parroci della provincia di Campobasso di che hanno San Michele come patrono del proprio comune: Acquaviva Collecroce, Baranello, Campodipietra, Campolieto e Ripalimosani.

Alla messa era presente anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina: “Settant’anni fa, nel lontano 1949, San Michele Arcangelo divenne il patrono di questi uomini e di queste donne in divisa che rappresentano, ogni giorno, con il loro servizio un impegno verso la comunità frutto di una relazione di corrispondenza con gli altri che si alimenta assicurando ai cittadini onestà e il rispetto di ogni legge.

La Polizia di Stato nella nostra città opera in perfetta sintonia e collaborazione con la gente offrendo alla nostra Amministrazione un solido elemento di controllo del nostro territorio. A tutti gli uomini e le donne della Polizia un sincero ringraziamento per quanto ogni giorno compiono per il bene pubblico”.

Alla funzione, resa ancor più solenne dal coro degli Allievi Vice Ispettori della Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera”, ha preso parte il personale di polizia e quello dell’Amministrazione Civile dell’Interno di tutti gli uffici della Polizia di Stato della provincia.

Nel pomeriggio i festeggiamenti sono proseguiti con il tradizionale “Family Day”, l’iniziativa volta a favorire momenti di incontro tra il personale e i propri familiari nei luoghi e negli ambienti di lavoro, abbinata alla festività dedicata a San Michele e giunta alla quindicesima edizione. Proprio nell’ambito del “Family Day”, le famiglie dei poliziotti e del personale civile hanno potuto assistere insieme ai loro cari ad un piacevole intrattenimento musicale di cui sono stati protagonisti, presso i locali della Scuola, gli allievi Vice Ispettori.