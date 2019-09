Pienone per la prima serata dedicata allo street food: file agli stand e palati soddisfatti

Non c’è dubbio: nonostante le temperature fossero poco gradevoli, si è registrato il pienone per la prima serata dedicata allo street food. Corso Vittorio Emanuele a Campobasso si è trasformato in una sorta di ‘cucina a cielo aperto’ ospitando da ieri sera – 20 settembre – gli stand dell’evento culturale-gastronomico che tra le finalità ha quella di ‘rieducare’ i palati facendo conoscere ai visitatori cosa sia il cibo povero o di strada delle varie regioni.

Dal panino con la “meuza” a quello col polpo, dalle bombette alla chinina fino ai dolci – babà, sfogliatelle, cannoli, pasta di mandorle – della pasticceria campana, siciliana e pugliese (col pasticciotto salentino): ce n’era davvero per tutti i gusti. E tantissime persone si sono messe pazientemente in fila per assaporare il ‘cibo di strada’ di cinque regioni italiane: Sicilia, Marche, Toscana, Abruzzo, Campania.

Stasera si replica.