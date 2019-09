Patriciello si congratula con Roberti: “Interlocutore attento e credibile”

L’eurodeputato Aldo Patriciello (Forza Italia) sulla vittoria di Francesco Roberti, sindaco di Termoli, alla Provincia di Campobasso.

“Congratulazioni a Francesco Roberti per la sua elezione alla Presidenza della Provincia di Campobasso. Un risultato che premia la bontà del suo programma ed è, al tempo stesso, il giusto riconoscimento delle sue capacità amministrative dimostrate in questi anni di impegno politico. Roberti ha saputo porsi come interlocutore attento e credibile agli occhi degli amministratori dei comuni: la sua vittoria è, quindi, la vittoria di quanti si adoperano, giorno dopo giorno, nell’esclusivo interesse del territorio. Al neo-Presidente va il mio personale in bocca al lupo per le tante sfide che lo attendono ed il gran lavoro da svolgere”.