Passeggiate nei boschi e yoga al castello: il benessere nei luoghi più belli della città

Prima domenica di settembre all’insegna del benessere e con la possibilità di riscoprire e vivere alcuni dei luoghi più belli di Campobasso – il castello Monforte e Bosco Faiete – approfittando del bel sole che questa mattina ha riscaldato la città.

Successo per il secondo appuntamento con il trekking urbano domenicale dell’associazione Inforesta. Una carovana di bambini, adulti, ragazzi (alcuni dei quali accompagnati dai loro amici a quattro zampe) ha popolato i sentieri di Bosco Faiete e Monte Vairano, alla scoperta del polmone verde dell’area urbana di Campobasso da rendere sempre più conosciuto e vivo.

La passeggiata a Monte Vairano, così come quella di domenica scorsa lungo il tratturo e quella di domenica prossima, 8 settembre, che partirà da villa de Capoa e giungerà fin sulla collina Monforte, è inserita nel calendario di “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi”, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso per i mesi di agosto e settembre.

Sempre nella stessa giornata di domenica, sin dalla mattina, nella corte del castello Monforte si è svolto un altro evento dedicato al benessere dei cittadini e aperto gratuitamente a tutti, inserito anche questo nel cartellone di “Eventi in città”, si tratta di CastellOlistico, organizzato dall’associazione Manipura Yoga, che ha visto alternarsi sedute di gruppo yoga per la gravidanza, laboratori per bambini, sedute di yoga per adulti, fino alla riarmonizzazione sonora con campane tibetane. Nell’ambito di questo evento si è così sperimentato come ci si può prendere cura del nostro corpo e soprattutto della nostra mente e come, attraverso il respiro consapevole, a tutte le età, possiamo calmare la mente e ridurre lo stress.