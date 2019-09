Occhionero promuove il Conte Bis: “Speranza ridarà al Molise sanità pubblica efficiente”

La deputata di Liberi e Uguali, Giuseppina Occhionero, ha accolto favorevolmente le parole del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte nel giorno della fiducia alla Camera.

“Le parole del Presidente Conte ci rassicurano: le riforme, la Costituzione come guida, l’ambiente e il bene comune per un’azione di governo che guardi al futuro. Noi d’accordo, ma saremo vigili e attenti”.

Nel proseguire il suo commento, la Occhionero ha fatto sapere che come Leu “appoggiamo con convinzione un governo che abbiamo già definito ‘giovane’ e a ‘trazione meridionale’ perché l’Italia ha bisogno di voltare pagina e di un’azione di governo incisiva e moderna. Sono convinta – ha aggiunto la parlamentare di Campomarino – che da questo nuovo corso trarrà beneficio anche il Molise. Più volte lo stesso Conte ha manifestato attenzione per una regione che conosce bene e questo ci lascia bene sperare per il futuro, sia per gli investimenti già programmati che per quelli da progettare”.

Secondo la parlamentare di Campomarino anche per la ‘spinosa’ questione della sanità regionale, si aprono spiragli diversi: “Il ministro della Salute, Roberto Speranza, al quale mi lega una forte e sincera amicizia, conosce bene la situazione e sono certa che farà di tutto per restituire al Molise una sanità pubblica in grado di assicurare a tutti i cittadini le migliori cure. Al governo Conte, ai ministri e alla nuova maggioranza l’augurio di un proficuo lavoro. Noi, vigileremo e daremo il massimo contribuito alla riuscita di questa sfida, tenendo sempre fisso lo sguardo rivolto agli interessi della Nazione e del nostro Molise”.