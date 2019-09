Nuovo primato personale per Francesca De Sanctis, tempo record sui 5000 metri

Dopo il primato personale sui 3000 metri della settimana passata, nuovo record per l’atleta termolese Francesca De Sanctis.

“Dopo i 3000 io ed il mio allenatore avevamo pensato che forse era ancora il momento di darci dentro – confessa Francesca -, che ancora non avevamo espresso i sacrifici fatti negli ultimi mesi ed eravamo lì ad impazzirci per trovare una gara che fosse un 3000 metri o un 5000, e alla fine viene fuori un 5000 ad Ariano Irpino.

L’indicazione dell’allenatore Michele Cuoco era chiara: “Cerchiamo di scendere sotto i 17’45’’, ultimo tempo fatto a Roma circa due mesi fa. Corriamo e cerchiamo di fare 17’33’’.

“Abbiamo fatto un ultimo allenamento in settimana – prosegue Francesca – e la risposta era che si poteva correre a quella portata secondo lui che per me è il mago di ogni sua atleta, perché i risultati li centra tutti, non ne sbaglia uno, non per me che con quando non arrivo al traguardo non so mai cosa può venirne fuori.

Domenica mattina prima della gara tra di noi c’è stato solo un messaggio quello di rendere la giornata felice, degna di ciò che avevamo fatto, dopodiché il silenzio, un silenzio che solo noi due comprendiamo, capiamo. Un silenzio che ci lascia concentrati fino alla fine della gara e che si interrompe quando il tutto finisce. Il silenzio di ieri è stato diverso, commovente. All’arrivo io piangevo lacrime di gioia. Mi chiedevo cosa noi avessimo fatto e per una volta io avevo vinto sul mago fermando il cronometro a 17’21’’33 abbassando il mio record di 15 secondi e ad un secondo dal minimo per l’ingresso ai campionati italiani assoluti”.

Nelle parole dell’atleta emerge tanta felicità. “Che dire? Chiedetemi se sono felice. Ancora grazie Michele Cuoco per l’allenatore che sei. I miei piedi smetteranno di volare quando deciderai di lasciarmi a casa”.