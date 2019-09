Il nuovo anno pastorale inizierà venerdì 20 settembre con il convegno diocesano di apertura.

“Con uno spirito vivo di Chiesa in missione e riflettendo sull’esperienza vissuta, la comunità diocesana si prepara a iniziare con gioia e condivisione il cammino del nuovo anno pastorale 2019/2020”. Il tema sarà “Con lo sguardo e il cuore di Gesù dentro la storia del Basso Molise. Pane spezzato e condiviso”.

Il Convegno di inizio anno, convocato dal Vescovo, monsignor Gianfranco de Luca, si svolgerà in tre momenti: venerdì 20 settembre, alle 18.30, nell’auditorium “San Giovanni Paolo II” della parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli è in programma l’incontro di apertura in cui sarà presentato il tema e saranno consegnate le piste di lavoro per le zone. Parteciperà don Alessandro Bonetti della Diocesi di Verona.

Dal 23 al 30 settembre ci saranno gli incontri zonali per discutere di tali riflessioni. Venerdì 11 ottobre poi è prevista la conclusione con la presentazione, da parte del Vescovo, di quanto verrà fuori dal lavoro di zona e la proposta del cammino che ne sarà emerso.

Tutta la comunità diocesana è invitata a partecipare.