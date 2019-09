Novità in casa rossoblù: Levigas sponsor principale del Campobasso

La SS Città di Campobasso annuncia l’accordo con Levigas, azienda leader nel settore energetico, che offre molteplici soluzioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale sia per privati che per aziende. “Nell’anno del centenario – si legge in una nota – Levigas sarà il Main Sponsor dei rossoblù e accompagnerà la nostra squadra in campo anche attraverso il proprio logo applicato sulla maglia ufficiale della stagione 2019/2020. Per il club tale collaborazione rappresenta un salto di qualità nella formazione della partnership aziendale, affiancando il nome del Campobasso Calcio ad un’azienda vincente, sinonimo di qualità e professionalità”.

Levigas che fa parte del Gruppo Augusta Ratio Spa, solida realtà di approvvigionamento all’ingrosso sui mercati internazionali, ritiene che, in un mercato che offre un bene primario, sia fondamentale garantire una visione chiara delle caratteristiche della fornitura e presentare ai clienti un’offerta personalizzata e trasparente. In quest’ottica l’azienda ha di recente aperto un nuovo punto vendita a Campobasso per essere presente sul territorio, garantire ai clienti un servizio eccellente e proporre offerte di luce e gas competitive.

“A Levigas – riferiscono ancora dalla società rossoblù – va il nostro più sentito ringraziamento, con l’augurio di vivere insieme una stagione importante che possa portare soddisfazioni ai nostri tifosi e all’intera città di Campobasso”.