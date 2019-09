Il problema dei furti a Guardialfiera non riguarda solo le campagne e dunque le zone periferiche, come riportato ieri da Primonumero.it.

I ladri si sono spinti fino al centro abitato domenica 8 settembre, come segnalatoci dalla vittima del furto. “Sono entrati in casa non appena noi eravamo usciti, potevano essere le 18 e dunque in pieno giorno”. I malviventi hanno trafugato l’oro e i contanti che sono riusciti a trovare in casa.

Quando i proprietari dell’abitazione sono rientrati in casa hanno trovato la porta scassinata e l’amara sorpresa. È stata subito sporta denuncia alle Forze dell’Ordine che stanno indagando sull’ennesimo furto avvenuto a Guardialfiera nell’ultimo periodo. Stavolta gli inquirenti potranno avvalersi di un importante aiuto. La casa – che si trova proprio sul corso del paese – è vicina ad una banca e ad una attività commerciale, entrambe dotate di telecamere e dunque di videosorveglianza. Il che potrebbe rivelarsi un valido aiuto per scoprire l’autore – o gli autori – del furto.

In paese la preoccupazione inizia a farsi strada. Episodi analoghi in pieno centro e di giorno non si erano mai verificati, i furti invece avevano interessato i casolari di campagna o comunque zone fuori dal paese. “Se sono iniziati ad arrivare anche a questo allora la cosa diventa pericolosa e la gente è – giustamente spaventata come lo è in particolare mia moglie”.

C’è chi è disarmato e rinuncia persino a sporgere denuncia e c’è chi invece non si rassegna e vuole portare all’attenzione quello che sta diventando un ‘fenomeno’ a Guardialfiera. Non si tratta infatti di casi isolati ma di una serie reiterata di furti. La piccola comunità di Guardialfiera sta imparando a sua spese cosa significhi vivere con la paura addosso. Di qui appello alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine perché ‘facciano qualcosa’.