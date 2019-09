Nominati vice ministri e sottosegretari, non c’è posto per Federico. Nella lista un vastese

Sono stati nominati i vice ministri e i sottosegretari del governo Conte bis e non c’è alcun molisano, in particolare nessun posto per il campobassano Antonio Federico del M5S che era dato fra i papabili. Le nomine sono giunte, dopo parecchi giorni di attesa e indiscrezioni, nella mattinata di oggi 13 settembre durante il terzo Consiglio dei Ministri del governo giallorosso.

Indiscrezioni delle scorse ore indicavano Antonio Federico, grillino della prima ora, come possibile sottosegretario agli Affari regionali, ma quella casella è rimasta vuota, nel senso che il Consiglio dei Ministri non ha indicato sottosegretari in quella materia.

Nella lista di 32 sottosegretari e 10 vice ministri c’è invece un parlamentare vicino, almeno geograficamente, al Molise. Si tratta di Gianluca Castaldi, deputato vastese alla seconda legislatura con il Movimento Cinque Stelle. A Castaldi è andata la delega come sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

Di seguito la lista completa.

Programmazione economica e investimenti

Mario Turco

Editoria

Andrea Martella

Rapporti Parlamento

Simona Malpezzi

Gianluca Castaldi

Affari europei

Laura Agea

Esteri

Marina Sereni vice ministra

Emanuela Del Re vice ministra

Ivan Scalfarotto

Manlio Di Stefano

Riccardo Merlo

Interni

Vito Crimi vice ministro

Matteo Mauri vice ministro

Achille Variati

Carlo Sibilia

Giustizia

Vittorio Ferraresi

Andrea Giorgis

Difesa

Angelo Tofalo

Giulio Calvisi

Economia

Antonio Misiani vice ministro

Laura Castelli vice ministra

Pierpaolo Baretta

Alessio Villarosa

Cecilia Guerra

Mise

Stefano Buffagni vice ministro

Alessandra Todde

Gianpaolo Manzella

Mirella Liuzzi

Alessia Morani

Politiche Agricole

Giuseppe Labate

Ambiente

Roberto Morassut

Infrastrutture

Giancarlo Cancelleri viceministro

Roberto Traversi

Salvatore Margiotta

Lavoro

Stanislao Di Piazza

Francesca Puglisi

Istruzione

Lucia Azzolina

Anna Ascani viceministro

Giuseppe De Cristofaro

Cultura

Anna Laura Orrico

Lorenza Bonaccorsi

Salute

Pierpaolo Sileri viceministro

Sandra Zampa sottosegretario