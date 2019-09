‘Nella setta’: il libro choc scritto dal giornalista molisano Gazzanni vince il Premio Mattarella

Il mondo oscuro delle sette, fra abusi anche fisici e manipolazioni mentali, che ha intrappolato 4 milioni di italiani in un movimento tanto silenzioso quanto distruttivo: è su questo che si sviluppa l’inchiesta choc del giornalista isernino Carmine Gazzanni, scritto a quattro mani con la collega tarantina Flavia Piccinni, indagando a fondo per arrivare al centro della matassa, tentando di sconfiggerla, come raccontato da Primonumero.it durante l’intervista esclusiva all’autore.

Un libro-inchiesta edito da Fandango, giunto alla terza ristampa, che è stato insignito del prestigioso Premio Letterario Giornalistico Piersanti Mattarella edizione 2019. I due autori sono stati premiati ieri, sabato 28 settembre, all’interno della suggestiva cornice dell’Abbazia di Montecassino. A consegnare loro il riconoscimento, i genitori del giovane Marco Vannini, il ventunenne ferito a morte da un colpo d’arma da fuoco nel 2016 e su cui aleggiano ancora delle ombre.

“Siamo straordinariamente felici. La dedica doverosa è a tutti i fuoriusciti e gli adepti, i professionisti e le associazioni che ogni giorno si battono per la verità – hanno scritto i giornalisti sulla loro pagina facebook – Grazie per esservi fidati di noi e averci raccontato la vostra storia: questo premio è solo per voi. La speranza è che le due proposte di legge nate dal libro diventino realtà. La promessa è che non smetteremo di lottare perché ciò avvenga. Grazie a voi lettori che ci scrivete e vi fidate di noi. Questo è il più bel regalo di tutti”.

Il libro è divenuto, in breve tempo, un best-seller, tanto da essere arrivato alla terza ristampa ed è al centro di un dibattito molto acceso che coinvolge anche il mondo della politica: grazie al testo, infatti, sono state avanzate due proposte di legge. Le testimonianze raccolte da Carmine Gazzanni e da Flavia Piccinni, assieme alle rivelazioni ottenute dai due autori, non possono essere ignorate ed un segnale forte è stato inviato anche dalla Polizia di Stato che ha deciso di aprire un’inchiesta sull’organizzazione Archeosofia, esposta proprio nelle pagine de ‘Nella setta’.

Un premio importante che rende orgoglioso anche il Molise, patria di nascita di Gazzanni, e l’intero ordine dei giornalisti: “Sinceri complimenti al collega di Isernia – ha scritto il consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Vincenzo Cimino – Un’enorme soddisfazione per il nostro piccolo ordine professionale”.