Ancora una volta siamo costretti a denunciare l’abbandono di un materasso nel bel mezzo di Termoli. L’ingombrante stavolta è stato ritrovato ieri (3 settembre) nel parchetto di via Germania, nel quartiere Sant’Alfonso.

Una ‘consuetudine’ che si ripropone con disarmante frequenza. La Rieco, ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in città, ancora una volta è dovuta correre ai ripari portando via il materasso da quello che è un parco giochi per bambini e che invece viene scambiato da taluno per una discarica.

“Registriamo ancora numerosi abbandoni illeciti dei rifiuti sul territorio comunale. Nella serata di ieri la Rieco Sud è intervenuta nella rimozione di un materasso matrimoniale abbandonato nel parchetto di via Germania, in un punto in cui è possibile accedere solo a piedi per cui la rimozione ha richiesto l’intervento di 4 operatori che hanno trasportato a mano il materasso, appesantito dalla pioggia, fino alla strada per poi caricarlo sul mezzo”.

È chiaro che si tratta del comportamento sconsiderato di qualcuno e che “la maggior parte dei termolesi rispetta le regole”, ma non è possibile non rilevare come ci sia chi si chiama fuori da queste e in strada abbandona di tutto, quasi che la città fosse di altri e non propria.

L’appello è sempre lo stesso ma a quanto pare non a tutti è chiaro. Perché Alla luce dei servizi a disposizione, peraltro di facile utilizzo oltre che gratuiti – come appunto la raccolta degli ingombranti a domicilio – si tratta di comportamenti incivili e ingiustificati. La Rieco ricorda come “è molto facile per il cittadino usufruire del servizio per il ritiro di rifiuti ingombranti recandosi presso l’Ecosportello di piazza Largo delle Foibe o telefonando al numero verde 800 688 712 disponibile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Chiamando, è possibile prenotare un appuntamento per il ritiro dei rifiuti, che rimangono sul suolo pubblico davvero poco tempo. Lo stesso servizio è disponibile anche per rifiuti di tipo vegetale (sfalci da giardino) ed elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni (Raee). In caso si necessiti di tempi più brevi, il cittadino può conferirlo direttamente al Centro di Raccolta di via Arti e Mestieri, 27 aperto dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 17.30”.