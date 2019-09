Nasce l’associazione di quartiere di via Giambattista Vico e Cretella fa visita alla zona

L’associazione di quartiere “Via Giambattista Vico” ha incontrato l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, per un giro del popoloso rione.

I rappresentanti dell’associazione hanno esposto all’esponente di Palazzo San Giorgio i problemi del quartiere, su cui lavorare per migliorare la qualità della vita dei residenti.

Una passeggiata lunga due ore durante la quale i residenti hanno potuto battere a tappeto tutta l’area, dal ponte nei pressi del carcere fino allo svincolo Via Giambattista Vico-San Giovanni.

È stato anche un momento per scambiarsi opinioni per operare sull’ordinaria amministrazione, ma anche su quella straordinaria, di un quartiere che funge da biglietto da visita per la città, visto la sua particolare posizione.

All’associazione di quartiere “Via Giambattista Vico”, nata da due mesi, hanno già aderito oltre cento famiglie residenti nella zona. A breve, il Consiglio direttivo convocherà un’assemblea pubblica per presentare i risultati già raggiunti e per presentare le attività in cantiere, finalizzate a render migliore la vita dei residenti e, al contempo, provando a vivacizzare il rione con iniziative ricreative.