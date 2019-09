Musica lirica a Oratino, tutto pronto per la terza edizione dell’Opera studio

Con il Galà Lirico, in programma domani (domenica 22 settembre), alle 21, nella chiesa Santa Maria Assunta di Oratino, prende il via la terza edizione dell’Opera Studio, organizzata dall’Associazione Culturale Arturo Giovannitti di Oratino e dall’Opificio Culturale e magistralmente curata dal direttore artistico, il baritono Nicola Ziccardi.

In attesa, dunque, de Le Nozze di Figaro, opera di W.A. Mozart, in programma ad Oratino il 5 e 6 ottobre, al Teatro Savoia di Campobasso il 12 e 13 ottobre e a Laufen (in Germania) il 20 dello stesso mese, la Parrocchiale del borgo alle porte del capoluogo si immergerà nell’atmosfera lirica creata dai giovani artisti della Masterclass, iniziata il 15 settembre. La presenza di cantanti, provenienti, come negli anni passati, da varie parti della penisola e del mondo, porterà sicuramente un tocco di internazionalità all’evento e garantirà la buona riuscita dell’iniziativa.

Un risultato positivo favorito anche dalla partecipazione straordinaria del Coro dell’Università degli Studi del Molise, diretto dal maestro Gennaro Continillo.

Insomma gli ingredienti per mettere su una serata musicalmente emozionante ci sono tutti. Non resta che ascoltare le arie d’opera più belle e famose, composte dai grandi del passato come Verdi, Bellini, Rossini, Donizetti, Mozart e lasciarsi trasportare in un’atmosfera affascinante, tra voci, musica ed arte.

Lirica e periferia, una scommessa ormai vinta.