Punti di vista

Murales dimenticati: quando all’ex Romagnoli erano raffigurate le ‘Pacchiane’

Mentre si continua a discutere della cancellazione dei murales che raffiguravano alcuni importanti personaggi che hanno fatto la storia calcistica e non di Campobasso, oggi Primonumero pubblica un articolo dello scrittore nonchè storico campobassano Paolo Giordano che ci 'rinfresca' un po' la memoria: non è la prima volta che all'ex Romagnoli le opere di street art vengono sostituite da altre. E' successo anche in passato senza le polemiche di questi giorni: quell'area dedicata all'arte urbana non ha del resto una destinazione permanente. Ma forse lo abbiamo dimenticato.