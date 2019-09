‘Molise, un territorio da scoprire’, sul Corriere lettera di una cittadina “incantata”

Tante volte il Molise finisce alla ribalta per motivi poco lodevoli. Stavolta invece è su un giornale nazionale con una lettera piena di elogi per la nostra regione.

“Molise, un territorio da scoprire in questa Italia che non riesce ad amarsi” è il titolo della lettera scritta da Marinella Simioli e inviata alla rubrica ‘Italians’ curata sul Corriere della Sera da Beppe Severgnini.

“Questa piccola, misconosciuta area del nostro Paese non possiede la fama blasonata dell’Umbria o della Toscana, e proprio per questo stuzzica la curiosità. Ogni pagina della sua narrazione geografica disvela paesaggi inaspettati” scrive Marinella.

Ancora più dolci le parole usate in un passaggio successivo. “Il frullatore mentale si arresta all’istante, in questi luoghi che regalano architettura, scorci, gastronomia, clima. Ma soprattutto la sua gente. Nei borghi arroccati dove gli abitanti si riescono a censire quasi a mente, ho parlato con persone dal sapore di un passato gentile, senza fame di tempo o diffidenza cittadina. Tutto mi è sembrato così distante: la mia regione, il mio Paese, la mia capitale: Roma”.

L’autrice della lettera elogia poi l’iniziativa del Reddito di residenza attiva pensato per rimpopolare i paesi e incentivare l’economia. “Ci sarebbe spazio per tutti, anche per i giovani, in una Italia con la popolazione equamente distribuita. Non tutti amano essere costretti a sbaraccare legami geografici e sentimentali!.