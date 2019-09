Meno due al rientro a scuola: partono i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale

Partono i lavori in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico. Lavori inerenti la viabilità che prevedono da lunedì 16 settembre a partire dalle 7 alle 18 la predisposizione del senso unico alternato regolarizzato con impianto semaforico mobile in contrada Colle delle Api sul tratto che va dalla pineta di San Giovannello alla rotatoria Centro Commerciale del Molise.

Il sindaco Roberto Gravina ha firmato una specifica un’ordinanza per avvisare gli utenti che da lunedì, dunque, in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico dovranno fare non soltanto con le consuete code che si verificano normalmente in occasione del ritorno alla normalità, ma anche con la straordinarietà dei lavori previsti per disciplinare in futuro il traffico nella zona in questione.

La ditta esecutrice dei lavori, provvederà all’apposizione della segnaletica prevista in questi casi prima dell’inizio dei lavori e procederà nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

La circolazione veicolare nei tratti interessati ai lavori sarà resa a senso unico alternato, regolata da semafori mobili.