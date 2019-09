Maxi tamponamento sulla statale 17: tre auto coinvolte e sei feriti

Tre auto coinvolte e sei feriti: questo il bilancio del grave incidente avvenuto la scorsa notte sulla statale 17, in territorio di Bojano.

Sul posto, oltre che delle ambulanze del 118, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso partiti all’1.45 dal capoluogo per raggiungere il luogo dell’incidente. La squadra, composta da un mezzo e cinque vigili, è intervenuta al Km. 208.200 della statale 17 (l’arteria che collega Campobasso a Isernia) assieme all’ambulanza inviata dal 118 per soccorrere le sei persone che viaggiavano a bordo delle vetture coinvolte e rimaste ferite, trasportate in ospedale dal 118 per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul posto, per stabilire le cause dell’incidente e per i rilievi anche i Carabinieri di Bojano che accerteranno le responsabilità dello scontro.