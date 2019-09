Marcia dei Misteri, cresce l’attesa: è già boom di iscrizioni. Tutti i dettagli

Domenica 15 settembre la nona edizione della Marcia dei Misteri a Campobasso. Un’iniziativa attesa ed inserita nel cartellone comunale degli eventi di settembre. Tante le novità per l’edizione di quest’anno, annunciate a Palazzo San Giorgio dal presidente della Polisportiva Molise, Franco De Lellis. Accanto a lui, durante la presentazione della Marcia dei Misteri, il presidente del Coni Molise, Guido Cavaliere, il presidente provinciale del Coni, Antonio Rosati, il sindaco Roberto Gravina e l’assessore comunale allo Sport, Luca Praitano.

Otto i chilometri previsti per i migliaia di marciatori che per la prima volta, quest’anno, percorreranno un tragitto più lungo del solito, che si allargherà anche in parte a Ferrazzano. Soddisfatto il presidente della Polisportiva Molise, che – come ricorda lo stesso De Lellis – è la prima società di atletica della regione. Soddisfatta anche l’amministrazione comunale che, attraverso il sostegno alle attività sportive, vorrebbe contribuire a migliorare la vita dei cittadini e soprattutto dei giovani, incentivando stili di vita sani e momenti di aggregazione in città.

“Il mio grazie e quello di tutta l’amministrazione comunale che rappresento, – queste le parole del sindaco di Campobasso – va soprattutto alla Polisportiva Molise per quanto fatto organizzando questa manifestazione che domenica colorerà le strade della nostra città. Il patrocinio è davvero il minimo che l’amministrazione comunale può fare per agevolare e affiancare le associazioni sportive che, come in questo caso, si attivano per creare momenti sociali sempre più partecipati, lo dimostrano le iscrizioni di quest’anno che, come detto dagli organizzatori, saranno probabilmente superiori al passato”, chiude Gravina.

“Sono convinto che la Marcia dei Misteri farà da ideale viatico a tutta una serie di manifestazione sportive di diversa natura che continueremo ad organizzare in città – sottolinea l’assessore Luca Praitano. – Del resto, siamo partiti inserendo nel cartellone di “Eventi in città”, in queste settimane, giornate di trekking urbano che hanno visto una partecipazione crescente e un successo che testimonia quanto la gente abbia fame di momenti sportivi non necessariamente agonistici, per socializzare, per migliorare il proprio stile di vita e per entrare in un rapporto con i luoghi della nostra città diverso, più consapevole. La scelta da parte del sindaco di unire le deleghe del sociale, dello sport e dell’istruzione non è casuale, – ha precisato Praitano – ma dimostra quanto crediamo, come amministrazione, in un’azione sinergica in questi tre settori per indicare sani percorsi di vita soprattutto ai più giovani”.

L’appuntamento con la Marcia dei Misteri è per domenica alle ore 10 in corso Vittorio Emanuele a Campobasso.