Sono bastate poche ore di pioggia per avere i primi disagi provocati dal maltempo di queste ore in basso Molise. La zona maggiormente colpita e probabilmente quella di Petacciato Marina dove il forte temporale che questa mattina si è abbattuto sulla costa molisana ha provocato l’allagamento del piazzale parcheggio di Via del Mare, quello davanti al lido Calypso spingendo qualcuno a prendere la canoa fra le macchine.

Alcune auto hanno infatti avuto molta difficoltà a uscire dal piazzale e raggiungere il semaforo sulla statale 16, mentre qualcuno ha pensato bene di approfittare della situazione e uscire addirittura in canoa per un giretto sotto lo sguardo divertito e stupefatto di alcuni presenti, nonché di automobilisti spaesati.

Una scena che sta facendo il giro dei social e sta strappando qualche sorriso anche se il disagio rimane. Attorno all’ora di pranzo la situazione è leggermente migliorata ma resta ancora l’allagamento provocato dal fatto che il sistema fognario di quella zona di Petacciato Marina è insufficiente a contenere una grossa mole d’acqua in poco tempo, nonostante i lavori di ammodernamento della rete siano stati effettuati soltanto pochi anni fa.

L’intervento del Comune, con un operaio che ha manualmente sbloccato un pozzetto, ha consentito di eliminare l’acqua in eccesso.

In tutto il resto del basso Molise non si segnalano particolari disagi e i vigili del fuoco affermano di non aver ricevuto segnalazioni di allagamenti, anche perché probabilmente è scesa meno acqua rispetto alle aspettative.

Nonostante questo la Protezione Civile del Molise aveva diramato già nella serata di ieri un avviso di criticità con allerta arancione dal punto di vista idrogeologico sia per la zona del medio Molise che per quella costiera. Allerta arancione che riguarda anche i temporali e che è valida per l’intera giornata di martedì 3 settembre. Nel pomeriggio è attesa infatti altra piogge con forte intensità.