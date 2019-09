Meno di 60 secondi per rubare una macchina. Il video girato nel parcheggio di un centro commerciale di Foggia, quindi un’ora soltanto di distanza da Termoli, sta facendo il giro del web lasciando a bocca aperta chi lo guarda.

È la dimostrazione pratica di quanto i ladri d’auto siano esperti ed efficaci nel portare via nel più breve tempo possibile le vetture parcheggiate. E purtroppo anche i termolesi ne sanno qualcosa visto che persino di recente ci sono stati diversi furti di auto in periferia.

In particolare la zona di Contrada Porticone è stata nuovamente colpita dai ladri nella notte fra martedì 10 e mercoledì 11 settembre. È stata rubata una Volkswagen Up, una utilitaria praticamente nuova che era stata parcheggiata sotto casa dai proprietari residenti nella zona che porta verso San Giacomo degli Schiavoni.

L’amara sorpresa questa mattina quando i titolari hanno scoperto che la macchina non c’era più. Dopo la rabbia per quanto avvenuto, si sono rivolti ai Carabinieri per la denuncia, ma sembra difficile che la macchina possa essere ritrovata.

Inoltre nella stessa notte sembra che i ladri siano tornati in azione più volte portando via diverse vetture. Proprio per questo fa ancora più specie vedere il video (qui la versione pubblicata da Repubblica.it) riproposto in queste ore da diverse testate, sia nazionali che locali, del furto di una vettura parcheggiata in un’area commerciale molto frequentata di Foggia.

Si distingue bene un ladro agire in meno di un minuto per rompere il finestrino, manomettere il quadro della vettura, accenderla e quindi mettersi al volante per poi fuggire. Una dimostrazione di abilità delinquenziale che lascia basiti ma che probabilmente sta dietro tantissimi furti avvenuti purtroppo anche in basso Molise.

Una tecnica collaudata, velocissima, da parte di malviventi della provincia di Foggia che il più delle volte agiscono anche a Termoli e dintorni.