‘Lu mazzemarille de Petacciate’ compie 10 anni e all’autore arrivano elogi speciali

Una ricorrenza da non tralasciare e una lettrice che ricorda a tutti l’importanza di un libro che è già nella storia di Petacciato. Compie infatti 10 anni in questi giorni il testo ‘Lu mazzemarille de Petacciate – Fatte e fattarille in dialetto molisano’ dell’autore locale Giuseppe Del Muto.

Quasi a ricordare allo stesso poeta e scrittore dialettale di Petacciato che nell’estate del 2009 veniva dato alle stampe il suo primo volume di successo, in questi giorni una docente che ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Petacciato ha voluto omaggiarlo dopo aver letto il libro.

Lo ha definito infatti “un tributo al paese di Petacciato scritto egregiamente da Giuseppe Del Muto. Una produzione che descrive il paese molisano e i suoi abitanti utilizzando un tratto semplice ma preciso e incisivo, che ritrae momenti di vita quotidiana e alcuni personaggi storici in un modo vivo e sorprendente.

L’autore rievoca il passato e, attraverso le sue immagini di vita vera, vuole tramandarle alla nuova generazione petacciatese per lasciare loro in eredità le radici profonde ma semplici al contempo. Coloro che conoscono luoghi e persone, amabilmente dipinte con tratto deciso dall’autore, riescono a rivivere nei testi le diverse situazioni, ma anche chi non è del luogo riesce a rispecchiarsi nelle situazioni e assaporare le bellezze descritte. Il testo, presentato strettamente in dialetto molisano, è stato tradotto per chi non comprende la lingua ma ha voglia di immergersi in una lettura profonda corredata da immagini spettacolari”.

L’autrice che si è firmata semplicemente con le iniziali T.L., tesse le lodi del libro di del muto. “Anche chi non conosce il dialetto molisano – si legge ancora nel testo che la docente ha recapitato all’autore – riesce ad entrare empaticamente nella lettura senza troppe difficoltà riuscendo a sentirsi parte del luogo e soprattutto a comprenderne le molteplici sfaccettature della vita del borgo molisano. Il libro di poesie non è mai stato venduto ma viene distribuito gratuitamente con un’offerta a piacere avendo come obiettivo la costruzione di un pozzo in un villaggio della Tanzania.

L’autore, pienamente soddisfatto che è successo che gli viene riconosciuto, ancora oggi dopo 10 anni quando sente le sue poesie declamate in manifestazioni cittadine si commuove e ringrazia per la stima che gli si conferisce. Lunga vita a ‘Lu mazzemarille de Petacciate’.