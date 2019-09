Termoli è in vetrina a Fico per l’intera giornata di oggi, 21 settembre. Il Comune e la ProLoco hanno deciso infatti di aderire alla manifestazione ‘Comuni in festa’ che si svolge all’interno del parco agroalimentare più grande al mondo, in quel di Bologna.

Le immagini che proponiamo mostrano i delegati nostrani nello stand di circa 60 metri quadri allestito all’interno di Fico Eataly World. Presenti alcuni rappresentanti di associazioni locali che promuoveranno la cultura e il folklore del nostro territorio. Insieme alla ProLoco (in foto il presidente Luciano Calignano) ci sono ‘A Schaffette e gli Ordo Cavalieri Termole, oltre che agenzie di viaggio che pubblicizzeranno pacchetti turistici per visitare la nostra terra.

Ma non è tutto perchè a presentare le bontà culinarie della cittadina adriatica c’è lo chef Massimo Tàlia (foto sotto). A lui il compito di preparare un piatto tipico della cultura marinara, nello specifico il tradizionale ‘pappone’, cucinato con scampi e seppie. Uno speciale show cooking per lui, sotto gli occhi di migliaia di visitatori.