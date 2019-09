Niente acqua in entrata per 11 paesi del basso Molise. Proprio nei giorni in cui la struttura commissariale e la ditta esecutrice dei lavori stanno eseguendo le ultime verifiche nella fase di rodaggio dell’attivazione dell’acquedotto Molisano Centrale, una nuova rottura all’impianto di potabilizzazione del Liscione porta alla sospensione totale del flusso idrico in entrata per Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia.

Praticamente in contemporanea Molise acque ha comunicato anche la necessità di lavori di riparazione sulla condotta idrica dell’Acquedotto molisano sinistro nel tratto del serbatoio Tavenna basso – serbatoio Montecilfone. Per questo motivo è è stata sospesa l’erogazione di flusso idrico per quanto riguarda i Comuni di Montecilfone, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni. Considerando anche il guasto al Potabilizzatore del Liscione sono quindi in totale 11 i paesi lasciati senz’acqua in queste ore.

La doppia comunicazione è arrivata questa mattina da parte di Molise acque alle amministrazioni sopra citate. Infatti si sarebbe verificata una ulteriore rottura alla cabina MT a servizio dell’impianto di potabilizzazione Ponte Liscione e per questo dalle 9 di oggi 10 settembre è stato sospeso il flusso idrico.

Molise Acque invita i Comuni “ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità”. Allo stesso momento l’azienda speciale prevede la regolarizzazione del flusso non prima della tarda serata di oggi. Si tratta di un inconveniente molto grave perché arriva proprio nei giorni in cui l’acquedotto Molisano Centrale che è già attivo in sei Comuni è in fase di revisione tecnica e quindi era già stato ridotto del 30 per cento il flusso in entrata per tutti questi paesi.

Tuttavia non è detto che i cittadini resteranno senz’acqua in casa, per via dei serbatoi pieni e quindi delle riserve che verranno utilizzate in queste ore ma potrebbe diventare necessaria la chiusura almeno parziale delle reti comunali. Si prevede infatti che se il flusso non tornerà regolare prima di questa sera diversi sindaci decideranno per la sospensione notturna.

Si tratta dell’ennesimo inconveniente legato all’approvvigionamento idrico che si verifica in basso Molise negli ultimi anni. La speranza è che l’attivazione totale dell’acquedotto Molisano centrale che trasporta il flusso dalle sorgenti del Matese alla costa, possa finalmente eliminare questo tipo di problemi anche se, come emerso nell’inchiesta di Primonumero la cui prima parte è stata pubblicata proprio stamattina, il nuovo impianto potrebbe anche non essere sufficiente.