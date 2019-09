Lions Club, le ‘nuove povertà’ al centro di un incontro all’istituto Boccardi

Studenti a lezione di ‘povertà’. Il Lions Club Termoli Tifernus e l’Istituto ‘Tiberio’ organizzano per il giorno 21 settembre – alle ore 11,30 presso l’Istituto “G. Boccardi” in via De Gasperi a Termoli – un incontro formativo dal titolo “Nuove Povertà”. Il service affronta la “questione povertà” non in termini quantitativi e statistici, ma piuttosto per fornire elementi tecnici e culturali, utili alla comprensione di un fenomeno sempre più dilagante e diversificato, evidenziandone complessità e dinamicità.

Si intende mettere in risalto alcune differenze tra vecchie e nuove povertà: le prime legate in particolare alla mancanza di denaro e ad una vita fatta di stenti e di privazioni, le altre causate perlopiù dalla solitudine e dall’egoismo e alle quali spesso le istituzioni non riescono a fornire risposte ed azioni adeguate.

Relatore sarà il professore Gugliemo Giumelli, docente dell’Università Statale Milano Bicocca (facoltà di Giurisprudenza), cattedre di Sociologia Generale e Sociologia del diritto. Autore di diversi libri, attinenti al tema dell’incontro formativo, Giumelli svolge anche attività di ricerca e di consulenza nel campo sociale.

Un’occasione di arricchimento per gli studenti che vi prenderanno parte