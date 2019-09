Giornata di motori a Termoli dove stamane, 7 settembre, è partito il motoraduno organizzato dal motoclub Road Eaters, che si concluderà domani sera.

Un grande ritorno per Termoli che accoglie nuovamente la manifestazione dopo alcuni anni di stop. La novità di rilievo è che questo è il primo motoraduno nella cittadina adriatica riconosciuto dalla Federazione Motociclistica italiana.

Due immancabili ragazze ‘ombrellino’ danno il benvenuto ai motociclisti che pian piano vanno a riempire il lungomare nord. Il posto loro riservato è l’area parcheggio della rotonda con il trabucco, interdetta dunque per oggi e domani alla sosta e alla circolazione. Alle 11 circa di stamane le registrazioni ammontavano a più di 70, ma sono previsti ancora altri arrivi. Rombi di motori e clima goliardico per un weekend in cui ci sarà spazio per visitare il territorio e assaporarne le sue prelibatezze. Il programma difatti prevede una visita nella tarda mattinata odierna in un oleificio di Campomarino, comprensiva di degustazione, e nel pomeriggio una visita al Borgo antico di Termoli. Per domani è prevista invece una ‘gita’ in una cantina di Montenero di Bisaccia e nel pomeriggio ci saranno le premiazioni. Stasera grande festa con musica live e cena in loco nei tanti stand gastronomici.

L’organizzazione è a cura dei Road Eaters di Termoli che si dichiarano soddisfatti per questa prima esperienza termolese di motoraduno ufficiale. I partecipanti vengono non solo dal Molise ma da varie regioni d’Italia: oltre alle limitrofe Puglia, Abruzzo e Lazio, ci sono rappresentanze di motociclisti campani, lucani e calabresi. Ma gli organizzatori ci dicono che sono diversi anche coloro che vengono dal Settentrione, in particolare da Parma e Modena.

Tra i tanti modelli di moto spiccano Harley Davidson e uno stupefacente ‘tricker’. Il clima è gradevole e i motociclisti sono grintosi ed entusiasti, e molti di loro sono a Termoli per la prima volta. A tutti loro, buon motoraduno.