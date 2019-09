Un consiglio monotematico sulla situazione degli ex lavoratori dello zuccherificio. È la richiesta che proviene, in maniera congiunta, dai consiglieri comunali di Termoli Nick di Michele, Antonio Bovio, Ippazio Stamerra, Daniela Decaro (gruppo del M5S) e di Marcella Stumpo (Rete della Sinistra).

“Il lavoro in Molise e soprattutto in basso Molise è diventato sempre più una chimera – spiegano in una nota -, il MoVimento 5 Stelle e la consigliera Stumpo, consci del ruolo importante che la politica ha in questo così grave momento storico, hanno chiesto un consiglio monotematico sulla dimenticata situazione che vivono gli ex lavoratori dello zuccherificio del Molise.

L’intendimento chiaro ed inequivocabile – concludono i 5 consiglieri – è quello di non far spegnere ulteriormente i riflettori sul disagio e sulle criticità che vivono i lavoratori e le famiglie di questi ultimi”.