Lavori sulla strada dei centri commerciali, un semaforo regolerà il traffico

Ci sarà qualche disagio in contrada Colle delle Api, nota in città anche come la “strada dei centri commerciali” (dal momento che in quell’area sorgono sia il Centro del Molise che il Monforte) nonchè arteria di collegamento verso la periferia di Campobasso, verso la zona industriale, Ingotte, Ripalimosani e verso la vecchia statale 87.

Per una settimana – dal 27 settembre al 4 ottobre, dalle ore 7 alle ore 18 – sarà istituto un semaforo mobile che regolerà la circolazione: si procederà infatti in senso unico alternato a causa degli interventi di completamento della segnaletica stradale dopo i lavori di bitumazione che hanno interessato proprio contrada Colle delle

Api qualche tempo fa.

Secondo l’ordinanza del Comune di Campobasso, il semaforo sarà predisposto tra la pineta di San Giovannello e la rotatoria del centro commerciale del Molise.

Quasi sicuramente sarà una settimana di disagi per gli automobilisti e per tutti coloro che per vari motivi si troveranno a passare in una strada già molto trafficata essendo uno snodo fondamentale per la viabilità del capoluogo. A ‘penare’ ci saranno anche i genitori della scuola ‘Montini’, trasferita da un paio di anni nella zona industriale e in particolare nella sede dell’ex assessorato regionale alle Attività produttive dopo il crollo di un soffitto nell’edificio di via Scarano.

Inoltre, l’amministrazione di palazzo San Giorgio ha ordinato di istituire in via Sardegna, al civico 75, uno spazio riservato ai veicoli a servizio delle persone con ridotte capacità di deambulazione, munite di regolare contrassegno. Una decisione presa a fronte delle numerose richieste pervenute all’amministrazione per reperire nuovi spazi da destinare a parcheggio per le persone disabili.