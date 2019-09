Lavori per la fibra ottica in città, sosta vietata in diverse strade

Nei prossimi giorni ci sarà qualche disagio per gli automobilisti di Campobasso e per i residenti della zona del quartiere Cep, oltre che per gli esercenti delle attività commerciali. A causa dei lavori per lo scavo e la posa della fibra ottica da parte della Open Fiber, sarà vietata la sosta in diverse strade della città: via De Gasperi, via Gramsci, via delle Frasche, via Trotta, via Gammieri, via Jovine, via Altobello, via IV Novembre, via Einaudi, via XXIV Maggio, via Gramsci, via Piazza Caduti Tiro a Segno.

Il divieto di sosta sarà in vigore fino al prossimo 29 gennaio 2020, dalle ore 7 alle ore 19. Eventuali veicoli in sosta saranno rimossi col carro attrezzi.

Non saranno le uniche limitazioni alla viabilità del capoluogo. Dalle 7 alle 18 sarà vietata la sosta all’incrocio tra via Tiberio e via San Lorenzo, nell’area prospiciente il civico 30. La palazzina sarà al centro di lavori di ristrutturazione: la sistemazione della grondaia e il ripristino del cornicione e di una parte del copriferro ammalorato, oltre che alla tinteggiatura finale.

Il 23 settembre, dalle ore 15:30 alle ore 19:30, sarà in vigore il divieto di sosta nell’area prospiciente il civico 11 (al lato sinistro del senso di marcia di Via Larino) e la chiusura al traffico di tutta la strada a causa dei lavori di ristrutturazione di un immobile.