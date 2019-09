Lavori in città, strade chiuse e divieti di sosta

Ci saranno disagi per i residenti del quartiere San Giovanni: da oggi – 9 settembre – fino alla fine del mese (30 settembre), dalle ore 7 alle ore 18 saranno chiuse parzialmente e sarà vietata la sosta in via Emilia, via Lombardia e in via Liguria per la sostituzione di un cavo della rete elettrica.

Anche in Viale Elena sarà vietata la sosta a causa di lavori urgenti di ristrutturazione di uno stabile e dunque oggi e domani 10 settembre una piattaforma della ditta edile che si occupa dei lavori occuperà cinque stalle di sosta di fronte al civico numero 36.

A prevederlo sono due ordinanze della Polizia Municipale di Campobasso.

(foto archivio)