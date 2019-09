Sarà in vigore da domani, 23 settembre, dalle ore 7 il divieto di sosta in via Roma, nel tratto compreso tra via De Attellis e via Romagnoli.

L’ordinanza della Polizia Municipale si è reso necessario per consentire i lavori in quel tratto della rete idrica: saranno infatti sostituite alcune tubature della condotta comunale.

Il divieto di sosta sarà valido fino alla fine dei lavori.

(foto archivio)