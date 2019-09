Saranno sospese le attività ordinarie non urgenti e quelle ambulatoriali esterne durante le giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Nel nosocomio del capoluogo saranno effettuati lavori di manutenzione sugli impianti della linea elettrica, così come comunicato dalla società E-distribuzione s.p.a. all’Asrem.

Sono infatti possibili i blackout al presidio ospedaliero di contrada Tappino: “In caso di guasto accidentale l’ospedale potrà essere interessato da interruzioni di energia elettrica“, riferiscono dall’Azienda sanitaria regionale. Per questo “per garantire la massima sicurezza agli utenti e limitare i disagi la direzione generale Asrem ha approntato e testato uno specifico piano di emergenza mettendo a punto tutte le strategie per il contenimento del rischio in caso di blackout elettrico”.

In particolare è stata predisposta la presenza di squadre di emergenza e di uno staff tecnico dedicato per eventuali necessità, tutti coordinati dalla direzione medica del presidio. “Nell’eventualità di improvvisa interruzione dell’erogazione di energia elettrica – assicurano da via Petrella – saranno attivi i gruppi elettrogeni e di continuità per garantire la piena funzionalità di tutte le aree addette all’emergenza e i servizi diagnostici connessi. Saranno assicurate anche eventuali necessità emergenziali nelle aree di ricovero. L’Asrem – si legge in una nota – scusandosi per eventuali disagi informa l’utenza che, preso atto della necessità di non sovraccaricare la rete elettrica durante i lavori di manutenzione, è stata disposta la sospensione dell’attività ordinaria non urgenti ed ambulatoriali esterne e la rimodulazione di tutte le attività non erogabili nelle fasce orarie interessate, in funzione delle priorità le procedure tecniche previste dal piano sono tese a garantire la piena funzionalità e la sicurezza dei servizi essenziali e la gestione delle urgenze emergenze oltre che la continuità assistenziale pazienti ricoverati”.