L’Avis festeggia 50 anni dalla costituzione: strade chiuse per il passaggio del corteo

L’Avis festeggia mezzo secolo di attività e in occasione di questa importante tappa ha organizzato per domenica 22 settembre una manifestazione che si snoderà per le vie del centro cittadino.

Per questo, sulla base di un’apposita ordinanza, la circolazione sarà limitata in alcune strade del centro. In particolare, dalle ore 8 fino alla fine della manifestazione, sarà vietata la sosta in via Benevento (nel tratto dall’incrocio di via Torino alla scalinata retrostante il mercato coperto); in via Petrella, dal monumento dei Caduti a incrocio con la stradina dell’Asrem.

Mentre dalle ore 11 fino alla fine del corteo, saranno chiuse al traffico via Roma (nel tratto da via Pietrunto a via Marconi); via Palombo; via Pietrunto; via Roma, da incrocio con via Trieste; via Scatolone, piazza della Vittoria, piazza Pepe, tratto fino a corso V.Emanuele; piazza V. Emanuele, da piazza D’Ovidio a corso Vittorio Emanuele.