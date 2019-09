La strada è pericolosa: una signora cade e si fa male. I cittadini protestano

La signora stava attraversando via San Lorenzo nel tratto che si inerpica fino alla vecchia chiesa di San paolo a Campobasso, quando a causa del manto stradale sconnesso e semidistrutto è caduta rovinosamente a terra slogandosi il polso.

L’hanno soccorsa i passanti che l’hanno accompagnata in ospedale ma i cittadini sono infuriati per le pessime condizioni in cui si trova il manto stradale (come si vede dalla fotografia). Vecchi sampietrini completamente divelti, qua e là riparati con del catrame che nel tempo si è sgretolato.

La strada in questione è anche piuttosto frequentata perché consente di accorciare la distanza tra via Garibaldi e il centro storico, ma è evidente che sia stata completamente abbandonata negli anni dalle amministrazioni cittadine che si sono succedute nel tempo perché non sono visibili segni di manutenzione ordinaria.