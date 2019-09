Un percorso di vita umano e professionale che ha messo al centro l’amore per la scuola come comunità educante. Dopo sette anni all’Istituto comprensivo di Portocannone e, dal 2012, all’Istituto superiore “Boccardi-Tiberio” di Termoli, dal primo settembre 2019 la preside Ida Iuliani è ufficialmente in pensione.

“È stata un’esperienza meravigliosa e affascinante anche se faticosa – ha spiegato commossa la dirigente scolastica – questo lavoro richiede molti sacrifici e sottrae tempo alla famiglia ma mi ha dato la possibilità di esprimere al meglio tutte le potenzialità mettendomi al servizio di una professione che ho sempre amato grazie alle opportunità che offre nella vita tutti i giorni creando relazioni vive e generative”.

Nel cuore della dirigente “i meravigliosi studenti che hanno sempre rappresentato il fine dei miei pensieri e ai quali voglio lanciare un messaggio che parte dal cuore, quello di continuare il loro impegno ricordando che lo studio e la scuola educano attraverso la cultura e che solo attraverso una adeguata preparazione culturale saranno persone libere e protagonisti della formazione di una società civile e democratica”.

Tanti i risultati raggiunti inseguendo i mutamenti, le innovazioni e le sfide imposte da una scuola in continuo divenire e in una società complessa. Ida Iuliani li dedica a tutte le persone con le quali ha condiviso ogni momento: docenti e personale non docente, studenti, famiglie.

Un’esperienza “intensa e totalizzante” che, negli ultimi anni, “le ha permesso anche di toccare la forza dell’Istituto Boccardi-Tiberio” e una ricchezza umana fatta di competenze, impegno, generosità e disponibilità alla crescita in un quadro di rapporti aperti e leali con tutti”.

Per la preside, originaria di Guardialfiera, un percorso che continua dedicandosi alle sue passioni e ai sogni ancora da realizzare. Un augurio sincero alla nuova dirigente dell’Istituto tecnico di Termoli, Maria Maddalena Chimisso, “per continuare con rinnovato impegno il lavoro intrapreso”.