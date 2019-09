Chi l’ha detto che l’estate balneare finisce il 15 settembre? Non è quello che viene da pensare se vi trovate a Termoli oggi 29 settembre (ma dicasi lo stesso per ieri). Un fine settimana in cui il clima più che mite ha regalato la possibilità di fare un ultimo (forse?) bagno.

E se la temperatura dell’acqua ha scoraggiato tanti dall’immergersi e nuotare, di sicuro molti ne hanno approfittato quantomeno per passeggiare in spiaggia o per prendere un po’ di tintarella. Tutto normale, d’altronde, se le temperature superano i 25 gradi.

La stragrande maggioranza degli stabilimenti balneari, come Primonumero ha avuto modo di scrivere qualche settimana fa, ha chiuso i battenti puntuale allo scoccare di metà settembre ma qualcun altro – più lungimirante o con maggiore spirito imprenditoriale – ha deciso di lasciarne qualcuno alla mercè dei clienti. Nella foto sotto quelli a ridosso del Castello Svevo sul lungomare Cristoforo Colombo.

Poco importa che il calendario abbia già segnato l’inizio dell’autunno. Non bisogna poi essere audaci per recarsi in spiaggia oggi, in un fine settimana baciato dal sole e con una leggerissima brezza. Termolesi e non lo hanno capito e non si sono lasciati sfuggire la meraviglia di questo mare cristallino.