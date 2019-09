La Garante dei Diritti: “Pronti a collaborare con il neo presidente della Provincia di Campobasso”

La Garante dei Diritti della Persona Leontina Lanciano fa i suoi auguri al neo presidente della Provincia di Campobasso:

“Buon lavoro a Francesco Roberti. Pronta a condividere con la Provincia iniziative importanti per la collettività.

Congratulazioni al neo Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti. Confido nella sua collaborazione, e in quella di tutti gli altri consiglieri eletti, per organizzare insieme iniziative importanti e utili per i cittadini.

Ho atteso qualche giorno per rivolgergli il mio augurio di buon lavoro perché credo che i rapporti debbano essere costruiti giorno dopo giorno e non limitarsi ai saluti all’indomani di una elezione. Quello che è realmente importante, al di là delle riflessioni politiche del giorno dopo, è l’operatività di chi svolge incarichi così rilevanti. Per questo dico al Presidente Roberti che avrà nel Garante un interlocutore sempre pronto a proporre e recepire iniziative tese a venire incontro alle esigenze di cittadini e collettività”.