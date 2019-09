La plastica, nemico numero 1 del nostro Pianeta, inquina in maniera dilagante i nostri mari, provocando una moria di pesci senza precedenti e rendendo le acque meno vivibili alla flora ed alla fauna ittica. Se poi, ad essere cosparsi da questo materiale sono i fondali delle isole patrimonio dell’Unesco, il livello di allarme cresce esponenzialmente. A liberarli, però, arriva l’associazione Albatros – Progetto Paolo Pinto con dieci dei suoi associati che, armati di buona volontà e cento occhi, ridaranno lustro al mare Adriatico che bagna le Isole Tremiti. Cento occhi, tanti quante le dita dei non vedenti che si immergeranno alle Diomedee questo pomeriggio assieme al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e a Vladimir Luxuria.

“Tutto è possibile, anche vincere ogni tipo di limite. Attraverso i loro dieci occhi, che sono i polpastrelli delle loro mani, questi ragazzi straordinari riescono a distinguere tutto ciò che noi riusciamo a vedere, molto spesso senza capire”. Con queste parole Emiliano accoglie i dieci sub non vedenti provenienti da tutta Italia che puliranno i fondali e celebreranno, al meglio, i trent’anni dell’Area Marina Protetta che, nei suoi fondali, custodisce veri e propri tesori. L’evento, unico in Italia, è organizzato dal Parco Nazionale del Gargano che gestisce l’area e dall’Associazione Albatros presieduta da Angela Costantino con cui l’ente ha avviato da tempo una collaborazione per la formazione delle guide sub per non vedenti e disabili motori.

“Teniamo tanto alla pulizia del nostro mare – ha dichiarato ieri in conferenza stampa Carmela Strizzi, direttrice dell’Ente Parco – Nei mesi di luglio ed agosto i fondali delle Isole Tremiti sono stati costantemente ripuliti, sia grazie all’attività del ‘battello spazzamare’ donato dal Ministero dell’Ambiente, sia grazie a #CLEANUP2019, l’iniziativa che abbiamo affidato al laboratorio del Mare Marlin Tremiti che ci ha consentito, grazie alla collaborazione di turisti e sub provenienti da tutta Italia, di raccogliere tantissimi rifiuti. Oggi con questa speciale pulizia mandiamo un messaggio molto forte di sensibilizzazione ambientale, ma anche di coraggio e speranza”.

All’immersione di questo pomeriggio, denominata ‘Non far finta di non vedere’ parteciperà anche Vladimir Luxuria già testimonial e sub brevettata dell’Associazione dedicata alla memoria del grande campione Paolo Pinto: “Non possiamo ignorare che esiste un problema enorme – ha aggiunto Luxuria – Ci sono milioni di tonnellate di plastica che vengono riversate nei nostri mari e che poi ci ritroviamo a tavola. Ecco perché oggi sono molto contenta di partecipare a questa immersione che lancia un doppio messaggio: che si può vedere anche con il cuore e con il tatto, e che non si può far finta di non vedere quello che i nostri meravigliosi mari sono costretti ad accogliere”.