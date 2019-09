Iorio-Toma: trattative e prove di tregua in Consiglio

Pace fatta? Forse. La foto scattata da Primonumero nel Transatlantico del Consiglio regionale durate la riunione di questa mattina- 17 settembre- dimostra che è in atto un tentativo di riappacificazione tra i due big della coalizione del centrodestra regionale.

Il presidente Donato Toma a colloquio con Michele Iorio, l’ex presidente attualmente fuori dalla Giunta regionale, un posto che ha rivendicato più volte minacciando di uscire dalla maggioranza.

La settimana scorsa, dopo giorni di veleni, polemiche e dopo la richiesta di una verifica di maggioranza, Iorio ha disertato la riunione convocata da Toma e poi martedì scorso ha votato un provvedimento assieme all’opposizione. Probabilmente per evitare di perdere pezzi in maggioranza, risicatissimi, e andare sotto in Aula, Toma ha avviato un confronto chiarificatore con Iorio.

Ma sul suo ingresso in Giunta non si è sbilanciato:”Michele Iorio può essere una risorsa per il Consiglio Regionale”, ha detto il presidente proprio davanti all’ex capo della Giunta. Quest’ultimo ha sorriso. Ma forse non avrà gradito quelle parole.