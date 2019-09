Investita mentre passeggia sulla Appulo-Chietina, 55enne finisce in ospedale

Una donna di 55 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 17 settembre, mentre passeggiava sulla Provinciale Appulo-Chietina, poco fuori dal centro abitato di Montorio nei Frentani.

L’incidente è avvenuto per cause da accertare, ma sembra che l’anziano 79enne alla guida dell’auto non abbia visto la signora, forse a causa del sole calante di quei momenti.

La donna è stata subito soccorsa dai presenti e in seguito dal 118 e trasportata in ospedale in condizioni non gravi. Sul posto i carabinieri per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.