Incidente con la motocicletta, ferito un diciassettenne

E’ rimasto ferito in un incidente con la sua motocicletta un giovane 17enne di Vinchiaturo.

Il sinistro è accaduto attorno alle 2,30 della notte tra sabato e domenica. Il ragazzo, probabilmente, stava rientrando a casa dopo un sabato sera con gli amici quando – per cause che sono al vaglio degli inquirenti – pare abbia perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118. Gli operatori sanitari dopo aver prestato i primi soccorsi al giovane centauro, l’hanno poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli a causa delle ferite riportate nel sinistro.

Ricoverato in codice due (media gravità), per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro sono stati eseguiti i rilievi e i carabinieri sono al lavoro per accertare dinamiche e responsabilità dell’accaduto.