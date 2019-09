Paura e gente in strada intorno alle 13.30 di oggi, 16 settembre, in via Mosca, a Campobasso, dove ha preso fuoco il tetto di una palazzina a due piani. Lo stabile, che sorge proprio affianco alla sede della Cgil Molise, era interessato da alcuni lavori edili e probabilmente le fiamme potrebbero essersi innescate proprio mentre erano all’opera i dipendenti della ditta incaricata dal proprietario dell’immobile. Se c’è stato un nesso tra l’incendio e i lavori dell’impresa edile, lo stabiliranno gli investigatori.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso sono prontamente intervenuti sul posto e hanno spento il rogo in poco meno di un’ora. Poi seguirà invece la messa in sicurezza dello stabile e l’accertamento delle cause dell’incendio.

di 13 Galleria fotografica Abitazione a fuoco a Campobasso









La zona è stata completamente invasa dal fumo e tante persone scese in strada per paura di conseguenze.

Le operazioni di spegnimento del rogo sono state per questo particolarmente concitate e si è temuto per i residenti (in particolare per due bambine che abitano nella casa affianco a quella interessata dalle fiamme) della stretta strada che collega via XXIV Maggio e via IV Novembre.

seguono aggiornamenti